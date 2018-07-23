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KOTO, Medikal Sektörünü Buluşturdu

Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Meslek Komitesi (Sağlık Grubu) SGK yöneticileri ve medikal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerini buluşturarak, uygulamalar ve değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

KOTO, Medikal Sektörünü Buluşturdu

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:09

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KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıya Kocaeli Sağlık Soysal Güvenlik Merkez Müdürü Bükey Kolaylı, Yardımcısı Mehmet Akkuş, KOTO 11.Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Hüseyin Eryaşar, Komite Başkan Yardımcısı Mutlu Özkan ile medikal sektöründe faaliyet gösteren üretici ve satıcı firmaların sahip ve yöneticileri katıldı.

MEDİKAL SEKTÖRÜNÜN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERİ KOTO’DA AÇIKLANDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, medikal sektöründe yapılan değişikliklerin ve uygulamaların bu sektörünü geleceğini şekillendirdiğine dikkat çekerek, “Kocaeli Ticaret Odası olarak, medikal sektörünün sorunları ve taleplerini ilk ağızda konunu resmi muhataplarına yani Kocaeli Sağlık Soysal Güvenlik Merkez yöneticilerine iletmek için buradayız. Medikal sektörünün gelişimi büyümesi için Kocaeli Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda yapılan medikal sektörünün köklü değişiklikleri yine Kocaeli Ticaret Odamızın düzenlediği toplantıda Türkiye’ye açıklanmıştı” dedi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Medikal Sektörü temsilcilerinin uygulamadaki sorunlarıyla ilgili sorularını cevaplayan Kocaeli Sağlık Soysal Güvenlik Merkez Müdürü Bükey Kolaylı ve Yardımcısı Mehmet Akkuş, sektörün taleplerini dikkate alacaklarının vurgularken özellikle denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği uyarısını yaptı.

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