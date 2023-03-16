KOTO, Nouvelle Vie Güzellik Merkezi ile Protokol İmzaladı

Üyeleri için eğitimden sağlığa, turizmden enerjiye kadar birçok alanda protokol yapan Kocaeli Ticaret Odası, Nouvelle Vie Güzellik Merkezi ile de anlaşma imzaladı. KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Nouvelle Vie Güzellik Merkezi Sahibi Erdal Yıldırım arasında imzalanan protokol, oda üyeleri, birinci dereceden yakınları ve oda çalışanlarına %15 indirim sağlıyor.

3 İLDE HİZMET VERİYOR

İmza töreninde yaptığı konuşmada, KOTO mensuplarına ayrıcalıklı hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, 3 ayrı idle şubeleri bulunan firma ile ilgili bilgi vererek, “Güler yüzlü ve alanında uzman ekibimiz, son teknoloji cihazlarımız, temizlik ve hijyen kurallarına uygun şubelerimizde profesyonel güzellik hizmetleri sunuyoruz. İzmit, Sakarya ve Eskişehir’de birçok şubemiz ile sayısız müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Başkan Bulut ise protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını diledi.