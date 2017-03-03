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KOTO Öğrencilerine Girişimcilik Dersi!

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Girişimcilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Okul Müdürü Özcan Bedel ve öğretmenlerin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

KOTO Öğrencilerine Girişimcilik Dersi!

03 Mart 2017 Cuma 10:05



2 bölümde gerçekleşen etkinliğin ilk bölümünde, ülke ekonomisine yeni girişimciler kazandırmak için çalışmalar yürüten KOSGEB’in Kocaeli Şubesi Uzmanı İrfan Sülü öğrencilere, kurumun girişimcilik eğitimleri, hibe ve destek programları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Akabinde de Girişimcilik Eğitmeni Zeliha Çalışkan öğrencilere dünyadan ve Türkiye’den başarı örnekleri sundu. Lego ve Dell markalarının dünya devi olmasındaki ana etkenin ‘girişimcilik ruhu ve hep daha fazlasını istemek’le alakalı olduğunu ifade eden Çalışkan, Türkiye’den çarpıcı başarı örnekleri sundu. 
ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİNİN GELECEK HAYALLERİ 
Kutlama programının 2. bölümü öğrencilerin fikirsel katılımlarıyla gerçekleşti. İzmit Belediyesi Buluşlar ve Modeller Sergisi kapsamında yapılan liselerarası yarışmada, danışman öğretmeni Ferhat Gülözlü ile birlikte hayata geçirdiği Mouse- B isimli projesiyle birinci seçilen okul öğrencisi Şemih Şengül, arkadaşlarına hem projesiyle ilgili bilgi verdi hem de gelecek hayallerini anlattı. Girişimcilik Haftası etkinlikleri, öğrencilerin geleceğe yönelik iş hayallerini arkadaşlarıyla paylaşmasıyla sona erdi. 
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