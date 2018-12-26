KOTO Üyelerini Dünya'ya Hazırlıyor

Temmuz ayında başlattığı ihracat atağı projesine hız kesmeden devam eden Kocaeli Ticaret Odası, kentimize yeni markalar ve ihracatçılar kazandırmaya kararlı. 32 saat süren ‘Ticari İstihbarat Eğitimi’nde, nokta atışı ihracat için bilinmesi gereken tüm detaylar ve ticari istihbarat yöntemleri ele alındı.



4 Gün / 32 Saat

Eğitmen Cevat Sartaç Sal’ın sunumlarıyla 15-16-22-23 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ‘Ticari İstihbarat Eğitimi’ 32 saat sürdü. İşletmelerin uluslararası pazarlarda hedef ülkeleri ve müşterileri doğru belirlemesi adına gerçekleştirilen eğitimde; “Temel Veri Tabanları ve Uygulamalar, Hedef Pazarların Tespiti Uygulamaları, Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği, Firma İstihbarat Çalışmaları, Hedef Pazarda Kullanılacak Araçların ve Veri Kaynaklarının Seçilmesi, Fiyat İstihbaratı, İletişim Araçları, Ticari Yazışmalar” konuları uygulamalı olarak ele alındı.



BARIŞ: "Dünya artık avucunuzun içinde!"

Eğitimin son gününde kapanış töreni düzenlendi. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış’ın katıldığı törende, katılımcılara sertifikaları takdim edilerek, ihracatı teşvik etmesi amacıyla dünya haritasının yer aldığı isme özel cam küre hediye edildi. Törende yaptığı konuşmasında, KOTO olarak ihracatı çok önemsediklerini ve Temmuz ayından bu yana devam eden ihracat atağının çok önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Barış, “Başta Kocaeli ve Türk ekonomimizin dünya pazarlarıyla rekabet edebilmesi için ihracatla ilgili bilgilerin doğru ve uzmanından öğrenilmesi gerektiğine inanarak çıktığımız yolda bugün bir eğitimimizi daha tamamladık. Bu eğitim siz işletmelerimizin, dünya pazarlarındaki rakip ve partnerlerinizi doğru tanımanızı sağlayacaktır. Tıpkı temsili armağanımızda da olduğu gibi dünya artık avucunuzun içinde. KOTO olarak her zaman ihracatçımızın yanındayız ve önünüzü açan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Güzel haberlerinizi bekliyoruz” dedi.