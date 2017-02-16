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KOTO Yıldırım ile Malta'ya Gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, 16-18 Şubat 2017 tarihlerinde Malta’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

KOTO Yıldırım ile Malta'ya Gidiyor

16 Şubat 2017 Perşembe 13:08

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Malta’ya gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, 16-18 Şubat 2017 tarihlerinde Malta’ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Başbakan Yıldırım’a Malta resmi ziyaretinde, Kocaeli iş dünyasını temsilen, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı da eşlik ediyor. Başbakan Yıldırım’ın Malta’da gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi tarafından, Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası işbirliği ile “Türkiye-Malta İş Forumu” da düzenlenecek. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı burada, Kocaelili işadamlarının yeni pazarlara açılabilmesi adına ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

MALTA PAZARI NE VADEDİYOR?

Malta, 1 Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’ne tam üye, 1 Ocak 2008’de de Avro Alanı’na dahil olmuştur. 1 Ocak 2017 tarihinde AB Dönem Başkanlığı’nı devralan Malta, 30 Haziran 2017’de AB Konsey Başkanlığı’nı Estonya’ya devredecektir. Malta ekonomisi başta gemicilik, bankacılık ve turizm olmak üzere hizmetler sektörüne dayanmaktadır. GSYİH’nin % 35’i turizm gelirlerinden oluşmaktadır. Doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyümeyi artırmanın temel araçlarından biri olarak görülmektedir. İleri teknoloji ürünleri, sağlık teknolojileri, bilişim teknolojileri, uçak bakımı, gemi kayıtları, elektronik ürünler, lojistik, finansman ve online gaming alanlarında yabancı yatırımları çekmek için avantajlar sağlanmaktadır. AB, Schengen ve Avro alanlarına üyeliği, rekabetçi işçi ücretleri, İngilizce konuşabilen işgücü, vergi avantajları, AB ve Kuzey Afrika pazarlarına yakınlık hususları genel anlamda ülkenin karşılaştırmalı avantajları arasında sayılmaktadır.


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