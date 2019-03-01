KOTO'da Kısa Çalışma Ödenekleri Konuşuldu

Kocaeli Ticaret Odası’nın, İŞKUR ve SGK işbirliğiyle düzenlediği ‘Destekler ve Kısa Çalışma Ödeneği’ konulu seminerde, her iki kurumun destekleri ve döviz kurundaki artış dolayısıyla zor durumda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan bu dönemi atlatabilmesi için hayata geçirilen ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nin detayları ele alındı.

Oda üyelerini devlet destek ve teşviklerinden üst düzeyde faydalandırmak amacıyla birçok eğitim ve seminer düzenleyen Kocaeli Ticaret Odası, geçtiğimiz gün düzenlediği organizasyonda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu’nun iş dünyasına sunduğu destekleri ele aldı. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliği yaptığı programda, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Merkez Müdürü Özgür Güngör, İŞKUR Aktif İş Gücü Hizmetleri Servisi Şube Müdürü İlhami Çelik, İŞKUR İşsizlik Sigortası Servisi Şube Müdürü Yaşar Efiloğlu, İŞKUR Eğitim Uzmanı Ayhan Pehlivansoy, İŞKUR İş Ve Meslek Danışmanı Narin Özkan Uzunoğlu, İŞKUR İşsizlik Sigortası Servisi ŞEFİ Semra Elçora, İŞKUR İşsizlik Sigortası Servisi Sorumlusu Pınar Taşkın ve Ramazan Karaaslan katılımcıları kapsamlı bir şekilde bilgilendirdi.

GEZER: ÜLKEMİZ ATAĞA GEÇTİ

Yoğun ilgiyle gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gezer, KOTO’nun işletmelerin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, “Bildiğiniz gibi gerek İŞKUR gerekse de SGK’nın işletmelere yönelik destekleri 2019 yılı süresince devam edecektir. Bizler de Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimizin ilgili değişiklikten azami oranda faydalanması adına gerçekleştirdiğimiz toplantıda uzmanlarımız size bilgi verecektir. Ekonominin, kalkınmanın, yatırımların, yapısal reformların ve istihdam artışının icraat anlamında önümüze geldiği ve ülke ekonomimizin atağa geçtiği bir döneme girdik. Bu süreçte kentimiz ve üyelerimizin her zaman yanında olduğunu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz de, seminer dolayısıyla Kocaeli Ticaret Odası’na teşekkür ederek, “Türkiye İş Kurumu olarak işletmelere sağladığımız birçok destek bulunuyor. Ancak bunların bilinmesi ve kullanılması için, işletmelerin bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu organizasyonlar, desteklerden faydalanılması adına büyük önem arz ediyor. Bu nedenle KOTO’ya teşekkürlerimi sunuyor, tüm işletmelerimizi kurumumuza bekliyorum” dedi. Akabinde sunumlara geçildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Narin Özkan Uzunoğlu, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında yaptığı kapsamlı sunumunda, “Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere, (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa Çalışma Kapsamında; İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmesi hizmetlerini sağlamaktadır. İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların akabinde katılımcıların soruları yanıtlandı.