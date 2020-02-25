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KOTO’dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda önemli görüşmeler.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki Oda heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi

KOTO'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda önemli görüşmeler.

25 Şubat 2020 Salı 10:19

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve 15. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz’ın yer aldığı KOTO heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. 2 gün süren program kapsamında Oda üyeleri adına önemli görüşmeler gerçekleştiren Başkan Bulut ve beraberindeki heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem ile de bir araya geldi. Genel Müdür Yasin Kalem’e, özellikle yapı- inşa ve müteahhitlik sektörü temsilcileri tarafından hazırlanan kapsamlı sorunlar ve çözüm önerileri dosyasını sunan KOTO heyeti, verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

‘BAKANLIĞIMIZIN KAYITSIZ KALMAYACAĞINI BİLİYORUZ’

Ziyarette yaptığı konuşmada, Kocaelili iş insanlarının inşaat sektöründe sadece il ve ülke genelinde değil, dünya genelinde de başarılı işlere imza attıklarını vurgulayan Başkan Bulut, sektörün daha fazla katma değer üretebilmesi için destekleyici uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Hali hazırda uygulamada olan bazı yasa ve mevzuatların, sektörü yavaşlattığına da dikkat çeken Başkan Bulut, “Kocaeli iş dünyası olarak biliyoruz ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız iş insanımızın yanındadır. Bu nedenle sektörümüzün aktif temsilcileri tarafından hazırlanan kapsamlı saha raporunu sizlere sunuyoruz. İnşaat sektörünün geleceği adına bakanlığımızın kayıtsız kalmayacağını biliyoruz” dedi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem, dosya için teşekkür etti.

 
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Çevre Ve Şehircilik BakanlığıKocaeliGebze
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