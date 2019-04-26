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KOTO’dan ‘Depreme Hazırlık’

Ülkemizde yeni inşa edilecek binalar ile mevcut binaların deprem güvenliği açısından değerlendirilmesinde kullanılacak olan yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

KOTO'dan ‘Depreme Hazırlık'

26 Nisan 2019 Cuma 11:45

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Ülke ölçeğinde deprem tehlikesinin tespit edilmesi ve risklerin azaltılması için oldukça önem taşıyan Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ni, yürürlüğe girdiği ilk tarihten itibaren gündemine alan Kocaeli Ticaret Odası, sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesi amacıyla çok sayıda seminer ve çalıştay düzenledi.

KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi organizasyonunda düzenlenen bilgilendirme programlarına, KOTEV Nisan ayı eğitim takvimi kapsamında bir yenisi daha eklendi. Ücretsiz KOTEV eğitimleri kapsamında, Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre “Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” semineri düzenlendi. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar’ın, komite üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı seminerde, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Akpınar, katılımcıları Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre “Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” konusunda bilgilendirdi. KOTO 1. Meslek Komitesi, yeni yönetmelikle ilgili farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

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