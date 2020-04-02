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KOTO'dan Elektirik ve Doğalgaz faturalarıyla alakalı önemli açıklama

KOTO’dan ‘Elektrik ve Doğalgaz faturasında yeni döneme ilişkin önemli açıklama

KOTO'dan Elektirik ve Doğalgaz faturalarıyla alakalı önemli açıklama

02 Nisan 2020 Perşembe 20:30

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından henüz resmen açıklanmayan ancak basın organlarında paylaşılan habere göre, koronavirüs önlemleri kapsamında fatura okuma personelleri geçici bir süre görev yapmayacak, faturalar ise 2 yıllık emsal tüketimler baz alınarak ortalama değer üzerinden hesaplanacak. Kocaeli Ticaret Odası kararın uygulanması halinde iş dünyasının büyük mağduriyetler yaşayacağını ifade ederek, “Böylesi mücbir bir dönemin, geçtiğimiz 2 yıl ile kıyaslanarak, elektrik ve doğalgaz faturalarının hesaplanması iş dünyasının üzerine yeni ve öngörülemez bir maliyet yükleyecektir. İş dünyası destekleri kapsamında, elektrik ve doğalgaz faturalarından muafiyet beklediğimiz bir dönemde temennimiz böyle bir uygulamanın hayata geçirilmemesidir. EPDK’nın kısa sürede açıklama yaparak eğer bilgi kirliliği ise ortadan kaldırmasını bekliyoruz” açıklamaları yer aldı.
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