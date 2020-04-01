KOTO’dan ’ilave önlem talebi

BAŞKAN BULUT’TAN İLAVE ÖNLEM PAKETİ

Koronavirüsün iktisadi hasarına dikkat çeken Kocaeli Ticaret Odası, konu ile ilgili ilave önlem taleplerini açıkladı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut yaptığı detaylı açıklamada, ilave önlemlerin iş dünyası üzerinde iyileştirici- onarıcı etki yapacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli Ticaret Odası olarak; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve bugün geldiğimiz noktada maalesef ülkemizde de can kayıplarına neden olan COVİD-19 virüsüne karşı alınan tüm sosyal tedbirlere ilk günden destek vermiş, ‘iktisadi mücadele’ konusunu da öngören ve gündeme getiren kurumların başında yer almıştık.

KORONAVİRÜS’ÜN İKTİSADİ HASARLARI

TÜM SEKTÖRLERİMİZDE KENDİNİ HİSSETTİRDİ

Kocaeli Ticaret Odası yönetimi olarak bu konuda olağanüstü toplantılar gerçekleştirmiş, virüsün sahada ve ekonomide neden olacağı hasarlara karşı kapsamlı tespit ve öneri paketimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz başta olmak üzere, devletimizin üst düzey yetkilileri, ilgili tüm bakanlıklar, üst kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada, Kocaeli Ticaret Odası olarak öngörülerimizde haklı çıktık ve Koronavirüs’ün iktisadi hasarları tüm sektörlerimizde kendini hissettirdi.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI HAREKETİ’Nİ DESTEKLİYORUZ

Taleplerimize kayıtsız kalmayan ve bu yolda Türk iş dünyası ile birlikte yürüyen devletimiz, kısa sürede “Ekonomik İstikrar Kalkanı Hareketi”ni başlattı ve uygulamaya koydu. Kocaeli iş dünyasının öncü ve çatı kuruluşu olarak devletimizin uygulamaya aldığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı Hareketi”ni desteklemekle birlikte, ortaya çıkan tabloda ilave tedbirlere de ihtiyaç duyulduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.

ÜYELERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI

Kocaeli Ticaret Odası olarak, pandeminin ülkemizde yaygınlaşmaya başladığı tarih olan 20 Mart 2020 tarihinde üyelerimizin hizmetine sunduğumuz Üye Destek Masası’na bildirilen talepler ve saha çalışmalarımızda elde ettiğimiz verilerle hazırladığımız ilave tedbir taleplerinin ivedilikle hayata geçirilmesi halinde, iş dünyası üzerindeki hasarın hafifletilmesine yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

‘BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM’ KAMPANYASINA DESTEK

Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ bağış kampanyası, sosyal yönüyle aziz milletimizi bu zorlu günlerde birbirine bağlarken, iş dünyamız tarafından yapılan bağışların vergiden düşürülmesi imkanı da sunmaktadır. Kocaeli Ticaret Odası olarak destek verdiğimiz kampanya, iş dünyası- sosyal dayanışmanın önemli bir halkasını da oluşturmaktadır.

İLAVE ÖNLEM TALEPLERİ

İş dünyamızın karşı karşıya kaldığı sorunları ilk ağızdan yetkililere iletme sorumluluğunda olan Kocaeli Ticaret Odası olarak,

v Bankalarda şuan için uygulanan çalışma saatlerinin hem kısa süreli olması hem de az sayıda personel ile hizmet verilmesinin, uygulamaya başlanan ve başlayacak olan yeni kredi programları, maaş ödemeleri gibi sebepler ile sıkıntı oluşturacağı, aynı zamanda dışarıda oluşacak olan yoğun kuyrukların da koronavirüs tedbirleri açısından sıkıntı oluşturacağı öngörülmektedir. Bu nedenle kısa süreli olan sürenin rutine döndürülmesi,

v Mevcut Kredi borçlarının mücbir sebep hali bitene kadar ötelenmesi ve faizlerinin alınmadan yapılandırılması,

v Mücbir sebepten dolayı vergileri ertelenen sektörler kapsamının genişletilerek tüm sektörleri kapsaması ve mücbir sebepten dolayı KDV, Stopaj, Damga Vergisi, Muhtasar, SGK primi ödemelerinin mücbir sebep hali bitene kadar tahakkuk ettirilmemesi, SGK ödemelerindeki indirim oranının artırılması ve SGK ödemelerindeki stopajların kaldırılması,

v Çek / Senet / Kredi Kartı borçlarının mücbir sebep hali bitene kadar faizsiz ötelenmesi ve ödenememiş borçların sicile işlenmemesi, 24 Mart 2020 öncesi dönemi kapsayan ödemesi yapılmamış kredi-çek-senet-kredi kartı gecikmesi olan firmaların borçlarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa sicile işlenmeyecek şeklindeki maddenin 24 Mart 2020 tarihinden sonrasını da kapsayacak şekilde mücbir sebep bitene kadar şeklinde uygulanması

v Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, üyelerinin ödeyeceği yıllık ve munzam aidatının ertelenmesi konusunda alınan karar örnek alınarak, il, ilçe belediyelerinin uygulamalarının, su faturaları, tabela vergisi ve emlak, ilan vergilerinin, işgaliye bedellerinin, işyerlerinin kira bedellerinin yılsonuna kadar ertelenmesi,

v Bu örnek karara ilave olarak, il-ilçe belediyelerinin inisiyatifi kendinde olan esnaf üzerindeki bazı alacaklarından vazgeçmesi- feragat etmesi, kira almaması ve bu yolla iş insanına doğrudan destek sağlaması,

v Elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi,

v Kamu ve Özel Sektör erbabı işletme sahiplerinin kiralarının yılsonuna kadar ertelenmesi,

v KGF destekli yayınlanan tüm kredilerde SGK ve vergi borcu yoktur yazısının istenmemesi, memnuniyet verici olup, kredi kullanım koşullarının kolaylaştırılarak, herkes tarafından başvurulabilir olması ve tüm iş dünyasının kullanımına uygun hale getirilmesi ile ihtiyaç sahibi firmaların tamamına kullandırılması için kredi tahsis politikalarının yeniden düzenlenmesi,

v Açıklanan kredilerin, KGF limitlerinin ve işleyişindeki belirsizliklerin hızlıca giderilmesi ve uygulanmaya başlanması, özel bankaların da bu kapsamda uygulamaya geçmesi,

v Kamudan hak edişi bulunan firmaların alacaklarının bir an önce firmalara ödenmesi,

v KOSGEB kredilerinin kapsamı genişletilerek hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi, mücbir sebep kapsamında kapanan firmalara özel olarak, 1 yıl ödemesiz ve düşük faiz oranlı olarak kullandırılması ilave tedbir taleplerimizin başında yer almaktadır.

KOTO ÜYE DESTEK MASASI 20 MART TARİHİNDEN BU YANA HİZMETTE

Bu vesileyle bir kez daha Üyelerimizin geçtiğimiz bu zor dönem içerisinde bankalarla, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde sorun yaşamaları halinde faydalanabilecekleri üye destek masasını 20 Mart 2020 tarihi itibariyle ivedilikle hayata geçirdiğimizi, Oda üyelerimizin 0 262 322 30 09 numaralı telefondan ve uyedestek@koto.org.tr e-posta adresinden üye destek masasına ulaşarak destek alabileceklerini vurgulamak isteriz. Burada toplanan talepleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kamuoyu ile düzenli olarak paylaşacağımızı ifade eder, özellikle iş dünyamızın bu süreçten en az hasarla kurtulması için yönetim kurulu, meclis ve komitelerimizle görevde olduğumuzu belirtiriz.”