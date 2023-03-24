KOTO’dan İş Kadınlarına Özel ‘Deprem Farkındalığı’ Semineri

İSTANBUL DEPREMİ VE KOCAELİ

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyesi Çuhadar, 6 Şubat 2023 tarihinde önce Kahramanmaraş’ta, akabinde Gaziantep’te meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkımlara sebep olan depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, yapıların dönüşümüne dikkat çekti. “1999 Marmara Depremi öncesi yapılmış tüm yapıların olabildiğince hızlı dönüştürülmesi, yerinde çok katlı yapıların yıkılarak yeniden yapılması için acil bir aksiyon planı oluşturulması gerekiyor. Yani en azından 1999 Marmara Depremi öncesi yapılmış olan 7-8 katlı binaların yıkılarak yeniden aynı katta yapılabilmesinin önü açılmadığı süreçte bu kötü yapı stoğundan kurtulması mümkün olmadığı görülmektedir. Devlet tarafından çıkartılmış olan Kentsel Dönüşüm Kredi Finansmanı Destek Paketi bu binaların dönüşümü için büyük bir fırsat niteliği taşımaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesi için acil bir imar planı değişikliğine ihtiyaç vardır” diyen Çuhadar, olası İstanbul Depremi’ne de hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün İstanbul depremini konuşurken, İstanbul çok uzaktaymış gibi zannediyoruz ama Kocaeli olarak biz etki alanına İstanbul’dan daha yakınız” dedi.

AKADEMİSYENLERDEN KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

Akabinde, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Serkan Engin, sunumlarını yaptı. Doğal afet tanımından başlayarak, yapıların dönüşümüne kadar geniş çaplı teknik bilgilendirmede bulunan akademisyenler, büyük felaket sonrası Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’e yaptıkları gözlem gezisinde karşılaştıkları olayları da paylaştı. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.