KOTO’dan KOSGEB Destekleri toplantısı

Yakın zamana kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilen kredilerden faydalanmayan sigorta acenteleri ve aracıları için mutlu haber 2017’nin Nisan ayında gelmiş, sigortacılık sektörü ‘KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’ statüsüne alınmıştı.



SİGORTACILAR KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL FAYLADANABİLİR?