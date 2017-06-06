KOTO’dan KOSGEB Destekleri toplantısı

Yakın zamana kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilen kredilerden faydalanmayan sigorta acenteleri ve aracıları için mutlu haber 2017’nin Nisan ayında gelmiş, sigortacılık sektörü ‘KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’ statüsüne alınmıştı.
SİGORTACILAR KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL FAYLADANABİLİR?
Sektörün gelişmesine ve büyümesine çok büyük katkılar sağlayacağı öngörülen gelişme sonrasında çalışmalara başlayan Kocaeli Ticaret Odası sektöre özel KOSGEB Destekleri bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve KOSGEB İl Müdürü Atacan Yücelen’in de yer aldığı toplantıda, KOSGEB Kocaeli KOBİ Uzmanı Onur Kurtçu tarafından sigorta sektörünün temsilcilerine kurumun destekleri ve yararlanabilme aşamaları anlatıldı. Yapılan bu değişiklikle, sigorta acentelerinin 20 yıllık beklentilerinin karşılandığını söyleyen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, KOSGEB Başkanı Atacan Yücelen Nezdinde çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.