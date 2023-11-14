KOTO’nun 5’i Bir Yerde Projesi, Sigorta Fuarı’nın gündeminde…

Kocaeli Ticaret Odası 22. Meslek Komitesi (Sigorta Acenteleri Grubu) ve KOSAD üyesi sigortacılar, 13-15 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2. Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı. Kocaeli Ticaret Odası’nın açtığı stantla fuarda yer alan Kocaelili sigortacılar, Oda’nın acentelerin dijitalleşmesi amacıyla hayata geçirdiği ‘5’i Bir Yerde Projesi’nin tanıtımını yaptı.

SEKTÖRÜN EN NİTELİKLİ VE ÖNEMLİ BULUŞMASI

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 22. Meslek Komitesi Başkanı Cem Serhat Dayanç, Komite Başkan Yardımcısı Abdulkadir Tiryaki, Meclis Üyesi Önder Dükmen, Komite Üyesi Yüksel Özkan, Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) Başkanı Bülent Yılmaz ve sigortacılardan oluşan heyet, verimli görüşmelere imza atarak, fuara damga vurdu. Sigorta sektörünün en nitelikli ve önemli buluşmalarından olan Sigorta Fuarı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle 15 Kasım 2023 Çarşamba gününe kadar devam edecek.