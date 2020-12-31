KOTO’nun başarılı yönetimiyle Okul artık kendini finanse edebilecek

Kocaeli Ticaret Odası 2020 hizmet yılını online olarak düzenlediği son meclis toplantısıyla kapatırken, iş dünyasının gelecek umudu Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin faaliyetlerinin yürütüldüğü KOTEV vakfının da son mütevelli heyeti toplantısı hemen akabinde yapıldı. Toplantıda Kocaeli iş dünyasıyla önemli bir müjde paylaşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, okulun, Oda desteğine ihtiyaç duymadan işletilecek seviyeye geldiğini açıkladı. Sadece devletin özel okullara öğrenci başına verdiği finansman desteğiyle yönetilecek olan okul, başarılı bir yönetimle bu duruma gelmeyi başardı.

2021 BÜTÇESİ ONAYLANDI

Öte yandan, Pandemi nedeniyle tüm dünyada ekonomi için zorlu geçen 2020 yılında, üyelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan KOTO, 2021 yılının bütçesini de buna göre planladı. Salgının 2020 yılıyla birlikte geride kalması dilekleriyle oturumu açan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, 2021 yılı bütçesini onaylanmak üzere meclisin onayına sundu. 2021 yılı gelir- gider bütçesini 14 milyon 800 bin TL olarak açıklayan KOTO Başkanı Akın Doğan, tüm fasıllarla ilgili kapsamlı bilgi verdi.

BAŞKAN BULUT: 2020 YILINDA HİÇBİR KURUMDA RİCAMIZ GERİ DÖNDÜRÜLMEMİŞTİR

Meclis toplantısında yaptığı konuşmasında meclis üyelerine hitap eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Covid-19 salgını Dünya’da olduğu gibi ülkemizde 2020 yılı itibarıyla hayatımıza girerek hem yaşama şeklimizi hem de iş yapma şekillerimizi tümüyle değiştirdi. Bu salgın sadece ekonomik olarak yara almamızı sağlamakla kalmadı, yakınlarımızı ve sevdiklerimizi de bizden aldı. Ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasının önüne geçilebilmesi amacıyla hükümetimizce bir takım önlemler alındı ve alınmaya da devam ediyor. Kocaeli Ticaret Odası olarak biz de bu süreçte Covid-19 pandemisinin üyelerimize olan etkilerini en aza indirilebilmek adına çalışmalar gerçekleştirdik ve bunu tüm hızıyla sürdürüyoruz. 2020 yılında hiçbir kurumda ricamız geri döndürülmemiştir. Bunu yönetim kurulumuzun ve meclisimizin gücüne bağlıyorum. Üyemizden bilgi ve güç alıyoruz, güçlü bir STK olarak da bunları ilgili kurumlara ileterek sonuç elde ediyoruz.

‘BÜTÇE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Korona Virüs salgını nedeniyle, iş dünyasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri Odamız aracılığıyla ilgili Bakanlıklara iletildi. Meslek komitelerimizin çalışmalarına ve paydaşlarımızla işbirliği içinde ortaya koyduğumuz çalışmalarımıza ayrı bir önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Görevlerini yerine getiren ve özveride bulunan Meslek Komitelerimizin kıymetli başkan ve üyelerine, komitelerimizin çalışmalarına destek olan çalışma arkadaşlarıma ve yönetim kurulumuza da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her ne şartta olursa olsun umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeden ve yılmadan yarınlara umutla bakmalıyız. Dileğimiz, 2021 yılının sağlığımızı, iş gücümüzü ve ‘normal’ sosyal hayatımızı ve pek tabi kucaklaşmalarımızı geri kazandığımız bir yıl olmasıdır. Bütçe desteği dolayısıyla tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

OKUL ARTIK KENDİ KENDİNE YETEBİLİYOR

Başkan Bulut, Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı (KOTEV) Mütevelli Heyeti toplantısında yaptığı konuşmasında da Okulun artık, kendi kendine yetebilen bir eğitim kurumu haline geldiğini ifade ederek, “2021 yılı itibariyle okula finansman kaynağı aktarmayacağız. Okulumuz, sadece devlet destekleriyle kendini finanse edebilen bir konuma yükselmiştir. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.