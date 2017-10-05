KOTO’nun hijyen eğitimi sona erdi

5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanların hijyen eğitimi almaları gerekiyor. Yönetmelik gereğince eğitim almayan kişiler söz konusu işletmelerde çalıştırılamıyor. Üyelerinden gelen hijyen eğitimi talebini karşılamak üzere İzmit – Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile işbirliği yapan Kocaeli Ticaret Odası, 29 Eylül 2017 Cuma günü eğitim düzenledi.

EĞİTİM SONUNDA SINAV YAPILDI