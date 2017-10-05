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KOTO’nun hijyen eğitimi sona erdi

Kocaeli Ticaret Odası ile İzmit – Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde düzenlenen hijyen eğitimi sona erdi.

KOTO'nun hijyen eğitimi sona erdi

05 Ekim 2017 Perşembe 11:45

5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanların hijyen eğitimi almaları gerekiyor. Yönetmelik gereğince eğitim almayan kişiler söz konusu işletmelerde çalıştırılamıyor. Üyelerinden gelen hijyen eğitimi talebini karşılamak üzere İzmit – Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile işbirliği yapan Kocaeli Ticaret Odası, 29 Eylül 2017 Cuma günü eğitim düzenledi.

EĞİTİM SONUNDA SINAV YAPILDI

Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Şükran Dursun tarafından verilen eğitimde kursiyerlere; hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri, bulaşma yolları, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceği, halk sağlığının nasıl tehdit göreceği, hastalık belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgiler verildi. Hijyen eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler sınava tabi tutuldu. Sınavı başarıyla tamamlayanlara hijyen sertifikası verilecek.

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