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KOTO'nun Komiterleri Okula Tam Not Verdi

Kocaeli Ticaret Odası’nın istişare organı olan komitelerin asil ve yedek üyeleri, nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere faaliyetlerini sürdüren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, örnek eğitim metotlarına tam not verdi.

KOTO'nun Komiterleri Okula Tam Not Verdi

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:57

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Kocaeli Ticaret Odası, yeni seçilen asil ve yedek komite üyelerinin Oda’nın hizmet ve faaliyetlerini daha yakından tanıyabilmesi adına yürüttüğü oryantasyon programı kapsamında Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyaret programı düzenledi.

MESLEKİ EĞİTİME ROL MODEL OLDU

Gerek ülke gerekse kentimiz mesleki eğitim sistemine örnek uygulamalarıyla rol model olan okula gerçekleşen ziyarette; KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak da yer alırken, Okul Müdürü Özcan Bedel ile Okuldan Sorumlu KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz, tanıtıcı bilgiler verdi.

‘SADECE İYİ ARA ELEMAN DEĞİL, İYİ BİRER İNSAN’

2015-2016 eğitim- öğretim yılında, kentimiz iş dünyasının nitelikli ara eleman sorununa çözüm sunmak amacıyla açılan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, kısa sürede örnek alınmaya başladığını ifade eden Uludüz, okulun fiziki donanımlarını da tanıtarak, sadece nitelikli ara eleman değil, ülke geleceği için iyi birer birey yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi. Okulu daha detaylı tanıma fırsatı bulan KOTO’nun komiteleri, okulun eğitim sistemine tam not verdi.

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Anahtar Kelimeler
KOTOKocaeliTicaret Odası
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