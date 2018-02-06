KOÜ Denizcilik Fakültesi ile lise arasında protokol

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, bölgede birçok liman bulunduğunu belirterek, dünya ticaretinde deniz yolunun öneminden bahsetti.

Kocaeli'de denizcilik eğitiminin ilerlemesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, vatandaşlarda denizcilik kültürünü yaymaya başladıklarını kaydetti.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş da denizciliğin aranan bir iş kolu olduğunu dile getirerek, bu kapsamda öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması için KOÜ Denizcilik Fakültesi ile protokol imzalayacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından, paydaşlar arasında protokol imzalandı.