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KOÜ Denizcilik Fakültesi ile lise arasında protokol

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi ile Gölcük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında denizcilik alanındaki faaliyetler için protokol imzalandı.

KOÜ Denizcilik Fakültesi ile lise arasında protokol

06 Şubat 2018 Salı 13:47

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, bölgede birçok liman bulunduğunu belirterek, dünya ticaretinde deniz yolunun öneminden bahsetti.

Kocaeli'de denizcilik eğitiminin ilerlemesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, vatandaşlarda denizcilik kültürünü yaymaya başladıklarını kaydetti.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş da denizciliğin aranan bir iş kolu olduğunu dile getirerek, bu kapsamda öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması için KOÜ Denizcilik Fakültesi ile protokol imzalayacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından, paydaşlar arasında protokol imzalandı.



AA
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