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KOÜ Gardrop Projesi

KOÜ Gardrop Projesiyle ihtiyacı olanlar elbiseleri ücretsiz alabiliyor.

KOÜ Gardrop Projesi

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:28


Bir sosyal yardımlaşma projesi olan KOÜ Gardırop, geniş ürün çeşitliliğiyle, Sosyal Tesisler’de bulunan öğrenci yemekhanesinin üst katında hizmet vermeye devam ediyor.

T-shirt, gömlek, pantolon, etek, hırka, ceket, mont, ayakkabı gibi giysilerin yanı sıra, fular, şapka, kravat, takı, çanta gibi aksesuarların yer aldığı KOÜ Gardırop’ta, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve personeli dilediği ürünü ücretsiz olarak alabiliyor.

Bilimden sanata, eğitimden spora önemli atılımlarda bulunan, sanayi ve kent işbirlikleri ile bölgemize ve ülkemize katma değer katan Kocaeli Üniversitesi, sosyal projelerle de örnek olmaya devam ediyor. Geçen yıl Kocaeli Üniversitesi Vakfı destekleriyle hayata geçirilen ve KOÜ’de bir paylaşım ruhu kültürü oluşturmayı amaçlayan KOÜ Gardırop’a ilgi her geçen gün artıyor.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve personelinin dilediği ürünü alabildiği KOÜ Gardırop hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Paylaşım ruhuna destek olmak isteyenler de, kullanmadıkları ya da yeni olarak temin ettikleri giysi veya aksesuarları buraya gelerek bırakabiliyorlar.
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