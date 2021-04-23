KOÜ Hastanesine Yürüyen Merdiven Ve Asansör

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik binasına ulaşımı kolaylaştırmak için yürüyen merdiven ve asansör yapımına başlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik binasına ulaşımı kolaylaştırmak için asansör ve yürüyen merdiven yapımına başlandı. Projenin 1. etabı kapsamında temel kazı yapıldı ve temel perde betonları döküldü. Önümüzdeki günlerde yürüyen merdivenin montajına başlanacak. Yürüyen merdiven montajı sonrası ise projenin 2. Etabı olarak 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için bir adet asansör yapılacak.