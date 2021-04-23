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KOÜ Hastanesine Yürüyen Merdiven Ve Asansör

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik binasına ulaşımı kolaylaştırmak için yürüyen merdiven ve asansör yapımına başlandı

KOÜ Hastanesine Yürüyen Merdiven Ve Asansör

23 Nisan 2021 Cuma 15:34

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik binasına ulaşımı kolaylaştırmak için asansör ve yürüyen merdiven yapımına başlandı. Projenin 1. etabı kapsamında temel kazı yapıldı ve temel perde betonları döküldü. Önümüzdeki günlerde yürüyen merdivenin montajına başlanacak. Yürüyen merdiven montajı sonrası ise projenin 2. Etabı olarak 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için bir adet asansör yapılacak.

 

VATANDAŞLARA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Vatandaşlar tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik binasına ulaşım için sıklıkla kullanılan yolda yapımına başlanan yürüye merdiven ve asansörün en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermesi planlanıyor. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan açık otoparkın karşısından poliklinik binasına ulaşımı sağlayacak olan yürüyen merdiven ve asansör vatandaşlara ulaşım konusunda büyük kolaylık sağlayacak. 
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