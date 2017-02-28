GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOÜ karıştı öğrenciler birbirine girdi: 47 gözaltı

KOÜ karıştı öğrenciler birbirine girdi: 47 gözaltı

KOÜ karıştı öğrenciler birbirine girdi: 47 gözaltı

28 Şubat 2017 Salı 00:02

 
Kocaeli Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Polis kavga eden grupları güçlükle ayırırken, 47 öğrenci gözaltına alındı.

Kocaeli Üniversitesi Kampusü’nde, Hocalı katliamında ölenleri anmak için bir raya gelen öğrenci grubu ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında karşılıklı laf atmayla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Üniversitede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, takviye ekip istendi. Üniversiteye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri kavgaya karışan öğrencileri ayırdı. Birbirlerine sopalarla saldıran, taş atan öğrenciler yeniden toplanmaya çalıştı. Yaşanan olaylar sırasında yaralanan bir öğrenci ile taş gelmesi sonucu yaralanan güvenlik görevlisi kampüste bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin tekrar karşı karşıya gelmemesi için polis önlemlerini arttırdı. Polis öğrencilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarılara rağmen dağılmayan 47 öğrenciyi gözaltına aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
KOÜ Karıştı öğrenciler Birbirine Girdi: 47 Gözaltı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Erdoğan, Bakan Işık ile görüşecek Erdoğan, Bakan Işık ile görüşecek
İş Arayanların Dikkatine ! İş Arayanların Dikkatine !
Şaşırtan Papağan! Şaşırtan Papağan!
Ermeniler Şehitlerimizin Naaşını Vermiyor! Ermeniler Şehitlerimizin Naaşını Vermiyor!
''Elektrik Vererek İşgence Ettiler'' ''Elektrik Vererek İşgence Ettiler''
Köprüleri yıktık 2-0 Köprüleri yıktık 2-0
Yukarı Çık

Erdoğan, Bakan Işık ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile saat...

Haberi Oku