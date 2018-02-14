KOÜ'de izinsiz gösteriye müdahale

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçinin kaza sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin izinsiz gösteri düzenleyen gruba yapılan müdahalede gözaltına alınan 15 öğrenci salıverildi.

İşçi Ali Çalışkan'ın inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede geçen pazar günü hayatını kaybetmesini protesto etmek üzere bir grup öğrenci, yerleşkede bir araya geldi.

Ellerinde "Kaza değil cinayet, taşerona hayır" yazılı pankart ve çeşitli dövizler taşıyan gruptakiler, Mühendislik Fakültesi B kapısına yürüdü.

Gösterinin izinsiz olduğunu belirterek gruba dağılma çağrısı yapan polis, uyarıları dikkate almayan gruptakilere müdahale etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 15 öğrenci, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Öğrenciler, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.