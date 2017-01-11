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KOÜ'de kavga

KOÜ'de Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgaya ilişkin 38 kişi gözaltına alındı

KOÜ'de kavga

11 Ocak 2017 Çarşamba 20:33

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin ardından adayların destekçileri arasında çıkan kavga nedeniyle 38 öğrenci gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 41 fakülte temsilcisinin oy kullandığı seçimde, Metin Geldeş 23 oyla başkan seçildi. 

Sonuçların açıklanmasının ardından binanın dışında bekleyen, başkan adaylarını destekleyen öğrenciler arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü. 

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından 38 öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrencilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


KOCAELİ (AA)
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