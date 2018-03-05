KOÜ’ye 20 bin fidan dikilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü içerisindeki 98 bin metrekarelik boş toprak alana 20 bin ağaç dikimi gerçekleştirecek

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde bulunan 98 bin metrekare boş toprak alana fidan dikimi gerçekleştiriyor. Dikim çalışmaları kapsamında 20 bin fidan dikilmesi hedefleniyor. Şuana kadar 966 fidan dikimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi boş olarak duran alanlarını yeşillendirerek, çevreyle uyumunun sağlanmasını hedefleniyor.

TÜM İLÇELERDE DOLGU SAHALARI YEŞİLLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede yeşil alanları ömrünü dolduran dolgu sahalarını yeşillendirerek, çevreyle uyumlarını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde bulunan 98 bin metrekare boş toprak alanda fidan dikilerek yeşillendiriliyor. Bu kapsamda dikim yapılan alana birçok farklı türde fidan dikiliyor.

BİRÇOK TÜRDE FİDAN DİKİLİYOR

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Umuttepe kampüsündeki boş alana birçok farklı türde fidan dikimi yapılıyor. Bu kapsamında Toros Sediri, Gold Raider, Pembe Çiçekli Akasya, Mavi Ladin, Sarı Salkım, Sığla, Çınar Yapraklı akça, dış budak, ters dut, ters keçi söğüdü, süs elması, süs kirazı, süs eriği ve batı ladin türlerinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 966 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.