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KOÜ’ye ulaşım için 3 alternatif güzergah oluşturuldu

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün D-605 karayolu, Kocaeli Üniversitesi köprülü kavşak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak.

KOÜ'ye ulaşım için 3 alternatif güzergah oluşturuldu

15 Nisan 2020 Çarşamba 20:40

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün D-605 karayolu, Kocaeli Üniversitesi köprülü kavşak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeyi kullanan toplu taşıma araçları ve özel araçlar için geçici güzergah oluşturdu.

 

3 ALTERNATİF GÜZERGAH

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapacağı çalışma nedeniyle Umuttepe'ye ulaşım geçici güzergahlardan sağlanacak. Bu kapsamda D-605 Kandıra istikametinden Umuttepe'ye gidiş ve dönüşlerde özel ve toplu taşıma araçları çalışma süresince 3 alternatif güzergahı kullanacak.

 

1. GÜZERGAH

D-605 Kandıra yolundan gelen araçlar Otogar Sapağı, K1 Köprülü Kavşağı, Seymen Caddesi, T. Güneş Caddesi ve Yeşilova’yı kullanabilecek.

 

2. GÜZERGAH

D-605 Kandıra yolundan gelen araçlar Yeşilova Işıkları, Yeşilova Merkez ve Turan Güneş caddesini kullanacak.

 

3 GÜZERGAH

D-605 Kandıra yolundan gelen araçlar Mini Köşk Işıklar, Çayırköy Merkez Yolu, Turan Güneş Caddesi ve Tepeköy Caddesini kullanabilecek.

 

TOPLAYICI GÜZERGAH

Araçlar alternatif güzergahlardan toplayıcı güzergah olan Turan Güneş Caddesi, Tepeköy Caddesi, Özbek Çeşmesi, Egemenlik Caddesi, Mopaş, Kurtuluş Bulvarı, Baki Komsuoğlu Bulvarı güzergahından Umuttepe ‘ye ulaşım sağlayabilecek. Geçici güzergah düzenlemesi 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 09.30 'da başlayacak ve çalışma süresince devam edecek.

 



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