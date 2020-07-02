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Kovid-19 ile mücadele

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin normalleşme sürecinde temizliğe, maske kullanmaya ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 ile mücadele

02 Temmuz 2020 Perşembe 23:08

Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde farkındalık oluşturmak için Kocaeli İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla 20 Haziran - 20 Temmuz'da "Sağlıklı Kal Kocaeli" kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Sağlık personelinin, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için kendi aralarında söylediği türkülerle kampanyaya destek olduklarını belirten Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Kampanyamızı, Gebze'de halkımızın yeni normalleşme süresinde unutulmaması gereken üç kural hakkında farkındalık oluşturmak için başlattık. Belirlenen kurallar ve tedbirlerimiz neticesinde salgınla mücadelede zafer bizlerin olacaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadelede Türkiye olarak büyük bir başarı hikayesi yazıldı. Burada tüm Gebzelilere görev düşmektedir. Artık hayatımızın bir parçası haline gelen temizlik, maske ve mesafeye azami düzeyde dikkat etmek ve çevremizi de bu konuda uyarmak olacaktır. Ayrıca büyük özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.



AA
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