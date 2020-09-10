banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek ve yaptığı tüm masraflar kendisinden tahsil edilecek.

Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

10 Eylül 2020 Perşembe 13:12

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, salgınla ilgili alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yavuz'un yanı sıra, vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçelerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ile il ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.Yavuz, İçişleri Bakanlığın genelgesi doğrultusunda yapılacak denetimlerde, kaymakamların, kurumların il ve ilçe müdürlerinin sahada olmasını isteyerek, halkın yoğun olduğu yerlerin etkin bir şekilde denetlenmesi, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar ile sahil bandındaki park, bahçe ve plajlar gibi yerlerin denetimlerinin sıklıkla yapılmasını, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğinin kontrolü talimatını verdi.Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını belirten Vali Yavuz, özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin önemine bir kez daha dikkati çekerek, vatandaşların kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi.Toplantıda, pozitif vakaların temaslılarının izolasyon ve testlerinin süratle yapılması, karantina altındaki pozitif vaka ve temaslıları üzerinde yapılan filyasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi, karantina sürecini evinde geçiren pozitif vakaların denetimi sırasında evinde bulunmayan ve toplum sağlığını açıkça tehdit eden kişilerin tespit edilmesi hallerinde gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerini buralarda tamamlamalarının sağlanması, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek gibi masrafların da kişilerden tahsil edilmesine karar verildi. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yerli mısırı destekleyen proje Yerli mısırı destekleyen proje
Talep eden kurumlara Covid-19 eğitimi veriliyor Talep eden kurumlara Covid-19 eğitimi veriliyor
800 Kandıra hat seferleri son buluyor 800 Kandıra hat seferleri son buluyor
FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
Arazi yangını hurda araçlara sıçradı! Arazi yangını hurda araçlara sıçradı!
Minibüs devrildi; 3 yaralı Minibüs devrildi; 3 yaralı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yerli mısırı destekleyen proje
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım...

Haberi Oku