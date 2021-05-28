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Kovid-19 Tedbirleri İhlal Edilerek Kumar Oynayanlara Operasyon Düzenlendi

- Operasyonda 31 kişiye para cezası uygulandı, bir kişi gözaltına alındı

Kovid-19 Tedbirleri İhlal Edilerek Kumar Oynayanlara Operasyon Düzenlendi

28 Mayıs 2021 Cuma 16:52

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kumar oynandığı belirlenen deniz kenarındaki bir yalıya, 2 polis botuyla operasyon düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası verildi, mekan sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.




AA
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