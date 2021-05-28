Kovid-19 Tedbirleri İhlal Edilerek Kumar Oynayanlara Operasyon Düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kumar oynandığı belirlenen deniz kenarındaki bir yalıya, 2 polis botuyla operasyon düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası verildi, mekan sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.





