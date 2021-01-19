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Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 178 Kişiye Para Cezası

- Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 152 şüpheli yakalandı

Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 178 Kişiye Para Cezası

19 Ocak 2021 Salı 09:52

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 178 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 936 iş yeri denetlendi, 11 bin 462 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 65, yasaklanan yerlerde sigara içen 35, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 73, sosyal mesafe kuralına uymayan 2, karantina tedbirine uymayan 2 kişi ile izin verilen saatler dışında çalışan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 152 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1172 araç kontrol edildi. 




AA
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