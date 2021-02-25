Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 405 Kişiye Para Cezası Verildi

- Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 405 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1658 iş yeri ve 18 bin 693 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 126, yasaklanan yerlerde sigara içen 62, sokağa çıkma yasağına uymayan 184, sosyal mesafe kuralına uymayan 22, karantina tedbirlerine uymayan 6 kişi ile çalışma saatlerine uymayan 1, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 iş yeri sahibine ve yolcu kapasitesine uymayan 2 sürücüye para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1379 aracın kontrolü sağlandı.