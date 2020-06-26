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Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor

Kocaeli’nin tüm köylerine dokunan ve çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, talep doğrultusunda malzeme temini sağlarken işçiliği köylü hep beraber yapıyor

Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor

26 Haziran 2020 Cuma 12:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy ve kırsal mahallelerin daha cazip, yaşanabilir bir alan olabilmesi amacıyla projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda köy yollarının bakım ve onarımını gerçekleştiren, köy fırınları yapan, tarım ve hayvancılık alanlarında hem hibe hem de teknik destek sunan Büyükşehir, talep doğrultusunda ortak alanlar için malzeme desteği de sunuyor.

 

KURTDERE MAHALLESİ SOSYAL TESİSİ HAZIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen destekler kapsamında köy ortak yaşam alanlarının ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda muhtar ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda İzmit Kurtdere Mahallesi sosyal tesisinin malzeme ihtiyacı Büyükşehir tarafından karşılandı. 2018 yılında yapımına başlanan köy tesisinin çatı malzemesi, kapı ve pencereleri, iç ve dış boyası, hazır beton, demir ve tuğlaları Büyükşehir tarafından sağlandı.

 

MAHALLE SAKİNLERİNİN ALIN TERİYLE YÜKSELDİ

Toplantı, kurs ve cemiyetler için yapılan binanın tüm malzemeleri Büyükşehir tarafından karşılanırken işçilik ise mahalle sakinleri tarafından yapıldı. İmece usulü yapılan tesis mahalle sakinlerinin alın teriyle yükseldi ve hazır hale getirildi. Pandemi sürecinde kapalı olan ve hizmet veremeyen tesisin yasakların gevşetilmesiyle mahalle halkının hizmetine sunulması planlanıyor.





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