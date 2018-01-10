Köy yolları merkezi aratmıyor





2017 yılında köy yollarında çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi grup köy yoları başta olmak üzere taşra yollarını elden geçirdi. On ilçede yaklaşık 80 köyün yolunun yenilendiği çalışmayla 161 kilometrelik yol bölümü elden geçirildi. Çalışma kapsamında 105 kilometre beton yol, 56 kilometre de asfalt yol yapıldı.

10 İLÇEDE ÇALIŞMA

2017’de Kandıra’da 49 kilometre grup yolu, Gebze-Dilovası’nda 28 kilometre grup köy yolu, Başiskele-Kartepe’de 30 kilometre grup yolu, Körfez-Derince’de 23 kilometre grup yolu, Gölcük-Karamürsel’de 14 kilometre grup yolu, İzmit’te de 17 kilometre grup yolu yenilendi.

Köylerde yapılan yol çalışmaları 75 milyon 430 bin TL harcandı.

BU YIL DEVAM EDECEK

Köy yollarındaki çalışmalarda 100 bin metreküp beton, 87 bin ton da asfalt malzeme kullanıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yılda da köylerde çalışmalarını sürdürecek. Bir kısım ihaleleri yapılan yol çalışmaları 2018 programında gerçekleştirilecek.