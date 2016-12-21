Köy Yolları Yaz - Kış Ayrı Güzel

Yapılan asfalt ve beton yollarla köylerde ulaşım keyifli bir hale geldi. Yaz-kış her mevsim Kocaeli’nin köylerinde yol alırken, eşsiz bir manzara sizleri bekliyor.

TABLO GÜZELLİĞİNDE KÖY YOLLARI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’nin mahalleleriyle birlikte 500’ün üzerindeki köy yollarında ve köy grup yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaz aylarında yolları asfalt ve betonla kaplayan Ulaşım dairesi Başkanlığı, kışın ise kar komandolarıyla yolların açık kalmasını sağlıyor. Sürücülere ise yaz-kış tablo güzelliğindeki bu yollarda güvenle direksiyon sallamak düşüyor.