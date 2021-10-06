Köy Yollarında Stabilize Malzeme Serimi Devam Ediyor





Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, köy yollarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Körfez Martılar Nalbantlar, Derince Tahtalı Mahallesi ve Gebze Kadıllı Mahallerinde stabilize malzeme serimi çalışmaları yapılıyor.

STABİLİZE MALZEMEYİ BÜYÜKŞEHİR ÜRETİYOR

Büyükşehir Belediyesine ait kent genelindeki malzeme ocaklarından temin edilen stabilize malzeme köy yollarında kullanılıyor. Taş ve bağlayıcı malzemeden oluşan stabilize, Fen İşleri ekipleri tarafından greyder ile serildikten sonra silindirle sıkıştırılıyor. Yağışlı havalarda yolun çamur olmasını engelleyen stabilize malzeme, yolu sağlamlaştıran bir zemin malzemesi olma özelliği taşıyor.

ARA YOLLARDA KULLANILIYOR

Yıllık yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında arazide görülen ihtiyaç, muhtar ve vatandaş talepleri doğrultusunda ana yollar haricindeki vatandaşın arazisine veya tarlasına ulaşım sağladığı genelde yan yollarda stabilize malzeme kullanılıyor. Ana yolları asfalt ve beton yol olan köy yollarında ara yollarda stabilize malzeme kullanılıyor.



















