Köyümden Kış Manzaraları İle Karadeniz’e Veda Ediyorum

Çocukluk yıllarımızın geçtiği köylere kışın da gidelim.

Karakış ayı benim hayatımın miladı.

Anam kara kış ayının 27’sinde doğdun derdi. Anama göre ben soğuk karlı bir havada Menderes’in devrildiği yıl doğmuşum. Bu yüzden hayatımız mücadele ile geçiyor.

Birçok darbe gördük 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Pos modern darbesinde yaşadıklarımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde devlet ve millet olarak yaşanan tehdit ve tehlike. Bizim kuşak darbeler ve ihtilallerle büyüdü yaşadı.

En büyük darbe gençlerimiz üzerinde oldu. Tüm darbeler gençlerimizi yok etmeye çalıştı.

Gençlerimiz üzerinde bugünkü tehdit ve tehlike, sanal dünya bağımlılığı, kültürel yozlaşma ve teknolojiye esaret milli ve manevi kültür değerlerinden uzaklaşması.

Gençlerimize sahip çıkmak için onları ata dede köylerine götürelim köy hayatı ve aile tarihi bilincinin önemini anlatalım.