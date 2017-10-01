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Kredi çekecekler dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik içeren taslak yayımlandı.

Kredi çekecekler dikkat!

01 Ekim 2017 Pazar 13:12

BDDK tarafından Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan yönetmelik taslağı, kurumun resmi sitesinden duyuruldu.

Söz konusu taslak ile ilgili yönetmeliğe 31 Aralık 2013'te eklenen ve taşıt kredilerine ilişkin sınırlamaları içeren maddede değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında yeni madde, şu şekilde belirlendi:

 

YÜZDE 70'İ AŞAMAZ

"Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 90 bin Türk lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 90 bin Türk lirasını aşan binek araçlarda, bedelin 90 bin Türk lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, 90 bin Türk lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır."

Söz konusu maddede yer alan ve taşıtın nihai fatura değeri olarak belirtilen tutar, daha önce "elli bin Türk lirası" şeklinde belirlenmişti.

Bu arada BDDK, aynı maddenin yer aldığı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"te de değişiklik taslağı yayımlayarak söz konusu maddede düzenlemeye gitti.

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