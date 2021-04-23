Kredisiz Ev Almak İçin Tasarruf Yapın

Günümüzde geleneksel olarak kredi ile ev alma yöntemleri günümüz şartlarında bütçeyi zorlayan bir durum haline gelmiştir. Yüksek faizli banka kredilerinin aksine dilerseniz tasarruf yaparak siz de kredisiz ev sahibi olabilirsiniz. Ev almak denildiğinde akla hemen kredi çekmek gelse de günümüz şartlarında oldukça zor oluyor. Bu noktada tasarruflu ev size kredisiz ev almak için hayalinizdeki evi tasarruf ile almanızı sağlıyor.

Günümüzde geleneksel olarak kredi ile ev alma yöntemleri günümüz şartlarında bütçeyi zorlayan bir durum haline gelmiştir. Yüksek faizli banka kredilerinin aksine dilerseniz tasarruf yaparak siz de

kredisiz ev

sahibi olabilirsiniz. Ev almak denildiğinde akla hemen kredi çekmek gelse de günümüz şartlarında oldukça zor oluyor. Bu noktada tasarruflu ev size kredisiz ev almak için hayalinizdeki evi tasarruf ile almanızı sağlıyor.

Kredi kullanmadan ve faizsiz şekilde tasarruf yaparak tasarrufla ev sayesinde ev sahibi olabilirsiniz. Son dönemlerde ev sahibi olmak için tasarruf finansmanı kanalı ile ev almak hem kolay hem ekonomik hale gelmiştir.

Tasarrufla Nasıl Ev Alınır?

Taksitle ev almak artık tasarruf yaparak oldukça kolay. Katılım bankaları dâhil olmak üzere hiçbir banka size verdiği kredilerde sıfır faiz oranı uygulamıyor. Buna karşılık tasarrufla ev kapsamında tasarruf yaparak evinizin sahibi olabilirsiniz. Tasarrufla ev vasıtasıyla ev almak için öncelikle satın almak istediğiniz fiyatı bildirmeniz gereklidir.

Fiyatı belirttikten sonra taksit tutarını siz belirlersiniz ve sonrasında taksit miktarınıza uygun tasarruf grubuna dâhil olursunuz. Bu sayede hem tasarruf yaparak hem de bütçenize uygun taksitler ödeyerek faizsiz şekilde evinize sahip olabilirsiniz. Evinizin alınacağı tarih ise noter huzurunda çekilen kura ile belirlenir. Tüm prosedürler yasaldır ve sözleşmeler ile tüm haklarınız koruma altına alınır.

Taksitinizi Bütçenize Göre Belirleyin

Peşinatsız ev alma imkânı sunan tasarrufla ev sistemleri sayesinde bütçenize uygun şekilde faiz ödemeden ve sıkışmadan ev sahibi olabilirsiniz. Tasarrufla ev modellerine göre 400 liradan başlayan taksit seçenekleri arasında 1.000 TL, 2.000 TL gibi taksit tutarları belirleyebilirsiniz.

Tasarrufla ev modellerinde müşteri odaklı sistemler oluşturulur. Bu sayede bankalara yüksek oranlı faizler ödemeden ve büyük borçların altına girmeden kolaylıkla ev sahibi olabilirsiniz. Önemli olan alacağınız evi seçmeniz ve sisteme nasıl giriş yapacağınıza karar vermenizdir.

Peşinat Verme Zorunluluğu Yok!

Tasarrufla ev almak için peşinat vermek zorunda değilsiniz. En uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sisteme dâhil olabileceğiniz gibi aynı zamanda peşinatlı ya da peşinatsız olarak ev sahibi olabilirsiniz.

Ev alma modelleri peşinatlı ve peşinatsız olarak farklılık gösterir. İsterseniz peşinat vererek tasarruf grubuna dâhil olabileceğiniz gibi aynı zamanda peşinat ödemeden ve ekonominizi zorlamadan peşinatsız şekilde de ev sahibi olma imkânınız vardır. Ev sahibi olmak için finansal aracılık yapan tasarrufla ev sayesinde siz de en kolay şekilde beklemeden ev sahibi olabilirsiniz.