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Kroman Çelik İlkokulunda Sergi

Kroman Çelik İlkokulu ve Gebze Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlatılan kursların sergisi açıldı.

Kroman Çelik İlkokulunda Sergi

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:27

El sanatları kursunda el emeği göz nuru ile üretilen eserler göz doldurdu. Katılımcıların çoğunluğu eserleri satın almak istedi. Ayrıca Halkoyunları kursunda geleneksel oyunları öğrenen öğrenciler sergiye renk kattılar. Okuma – yazma kursuna katılan kursiyerlerde sergi açılışında hazır bulundu. Açılışta açıklama yapan Okul Müdürü Zihni Aydın “Gebze Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde çok güzel kurslar açtık. 180 Öğrencimiz Halkoyunları öğrendi. 39 Okuma yazma bilmeyen vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Gelecek yıllarda bu kursları daha da arttıracağız” dedi. Açılışa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Şube Müdürleri: Mahmut Aşıkoğlu, Celil Demirci, Şenel Pekgöz ve Hamza Kondakcı katılım gösterdi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Şener Doğan toplantısının bitiminde sergiyi ziyaret etti. Kursiyer ve velilerle güzel sohbetler etti. El sanatları sergisini çok beğendi. Geleneksel işlerin devam ettirilmesi yönünde öğütlerde bulundu. Kursiyerler katılımcılara hediyeler takdim etti. İkramlar ardından fotoğraflar çekildi. Okul velilerinin yoğun ilgisi gözlendi. Sergi 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar okulun salonunda gezilebilecektir. Sergiye katılım gösterenler, “ Kroman Çelik ailesine yaptıkları bu sosyal faaliyetlerden dolayı teşekkür ederiz.” dedi
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