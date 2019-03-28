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Kroman Çelik’te Kütüphane boş kalmıyor

Gebze Kroman Çelik İlkokulu Kütüphanesi devamlı olarak dolu durumda.

Kroman Çelik'te Kütüphane boş kalmıyor

28 Mart 2019 Perşembe 13:35

 Okulun açık olduğu günlerde her ders saatinde bir sınıf kütüphanede bulunuyor ve kitap okuma etkinliği yapıyor. 6000 civarında kitap bulunan kütüphanede, çocuklar için her düzeyde ve her alanda kitap bulunuyor. Öğrenciler, kütüphaneye gidecek olduklar gün ve ders saatini heyecan ile bekliyor. Bugüne kadar okulun kütüphanesine 17 yazar gelerek söyleşi ve imza günü düzenledi. Bütün bunların yanında bu yılki kütüphaneler haftası nedeni ile farklı bir uygulamaya yer verildi. Kütüphaneye gidecek olan velileri de okula çağıran okul yönetimi, öğrenciler ile birlikte velileri de kütüphaneye alarak birlikte kitap okuma etkinliği düzenlediler. Hatta kütüphane yetmeyince kitaplarını alan öğrenci ve veliler kitap okuma etkinliğini okulun bahçesinde yaptılar. Havanın uygun olması okulun bahçesinin kütüphane olarak kullanılmasına imkân vermiş oldu. Kütüphaneler Haftasında başlatılan bu etkinliğin devam etmesi için Okul Müdürü Zihni Aydın velileri teşvik ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti ve Kütüphanenin tüm velilere açık olduğunu bildirdi.
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