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KSMMMO’da geleneksel bayramlaşma

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, geleneksel bayramlaşma merasimini önceki gün oda binasında gerçekleştirdi.

KSMMMO'da geleneksel bayramlaşma

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:53

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 Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) üyeleri her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bir araya gelerek bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Kurban Bayramı’nın ikinci günü gerçekleştirilen buluşmaya KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, yönetim kurulu üyelerinden Hamit Akbulut, Taner Öner ve Veysel Çelik’in yanı sıra çok sayıda oda üyesi ve aileleri bir katılım gösterdi.

HERKESİN BAYRAMINI KUTLADI

KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, “Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz özel zamanlar. Bizler KSMMMO olarak bayramlara sahip çıkıp bayramlaşma geleneğini sürdürmeye özen gösteriyoruz. Vakit ayırarak buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok büyük bir aileyiz. Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar, mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim” sözleriyle bayram mesajını iletti. Evlerdeki bayram ziyaretlerini aratmayan lezzetlerin ikram edildiği merasimde üyeler bayramlaştı ve hoş bir sohbet ortamı oluştu. Bayramlaşma programı, öğlen saatlerinde son buldu.

FOTOĞRAFLAR

TOPLU : Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, geleneksel bayramlaşma merasimini önceki gün oda binasında gerçekleştirdi.

İKRAM : Evlerdeki bayram ziyaretlerini aratmayan lezzetlerin ikram edildiği merasimde üyeler bayramlaştı ve hoş bir sohbet ortamı oluştu.

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