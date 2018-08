KSMMMO’da stajyerlerin maratonu başladı

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) her geçen gün büyümeye devam ediyor. Mali müşavir olma yolunda uzun yıllar emek veren muhasebeciler, emeklerinin karşılığında kazandıkları sınav sonrasında staja başlama hakkını elde et. Oda üyelerinden 456 muhasebecinin girdiği Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olan 58 kişi, önceki gün oda binasında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitm ve Staj Merkezi (TESMER) tarafndan düzenlenen 2018 yılı 3’üncü dönem Stajyer iilgilendirme Eğitmi’ne katlarak tören ile sertikalarını teslim aldı.



GÖKMEN “BAŞARI ORANIMIZ ORTALAMA ÜSTÜ”



Sertika törenine KSMMMO iaşkanı Kikret Gökmen başta olmak üzere iaşkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Oda Sekteri Tülin Keçeci Güngör, yönetm kurulu üyelerinden Taner Öner, Veysel Çelik, TESMER Sekreteri Engin Eroğlu, TESMER yönetm kurulu üyesi Ali Yazıcı, Stajyerler Komisyonu Başkanı Volkan Dişli ve kursiyerler katlım gösterdi. Törende konuşan Gökmen, “SGS sonuçlarına baktğımızda, odamız genel SMMM odalarında başarı ortalamalarının üzerinde yer almaktadır. Sınava giren 456 kişiden 58 arkadaşımız başarılı oldu ve bugün burada bu eğitme katlmaya hak kazandı. iu gerçekten iyi bir oran. SGS mesleki tecrübenin yanında çok ciddi teorik bilgiyi ölçen zorlu bir sınav. iu sınavı aşarak mali müşavirlik stajına başlayacağınız için hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Staj yerini ayarlamayanlar lüten bizimle iletşime geçsin. Kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.



MESLEK ETİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ