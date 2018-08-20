KSMMMO’da stajyerlerin maratonu başladı

GÖKMEN “BAŞARI ORANIMIZ ORTALAMA ÜSTÜ”
Sertika törenine KSMMMO iaşkanı Kikret Gökmen başta olmak üzere iaşkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Oda Sekteri Tülin Keçeci Güngör, yönetm kurulu üyelerinden Taner Öner, Veysel Çelik, TESMER Sekreteri Engin Eroğlu, TESMER yönetm kurulu üyesi Ali Yazıcı, Stajyerler Komisyonu Başkanı Volkan Dişli ve kursiyerler katlım gösterdi. Törende konuşan Gökmen, “SGS sonuçlarına baktğımızda, odamız genel SMMM odalarında başarı ortalamalarının üzerinde yer almaktadır. Sınava giren 456 kişiden 58 arkadaşımız başarılı oldu ve bugün burada bu eğitme katlmaya hak kazandı. iu gerçekten iyi bir oran. SGS mesleki tecrübenin yanında çok ciddi teorik bilgiyi ölçen zorlu bir sınav. iu sınavı aşarak mali müşavirlik stajına başlayacağınız için hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Staj yerini ayarlamayanlar lüten bizimle iletşime geçsin. Kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.
MESLEK ETİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Mesleğin her aşamasının zorlu olduğunun altnı çizen Gökmen, “Sürekli değişen ve sürekli yenilenen bir mesleğe sahibiz. Güncel kalmadan, yenilikleri sürekli takip etmeden bu mesleği yapmamız mümkün değil. Meslektaşlarınız sizin en büyük destekçileriniz olmalı. iunun için arkadaşlıklarınızı her zaman sağlam kurun. Meslektaşlarınızdan destek görmeniz gereken çok fazla durumla karşılaşacaksınız. Dışarıdan bakıldığında muhasebecilik mesleği hak etği saygıyı görmüyor ne yazık ki. Ancak bizim davranışlarımız saygıyı getrecek. Mesleğinizin eğitne her zaman sahip çıkın ve bu değerlere göre hareket edin” şeklinde konuştu ve katlımcılara başarılar diledi. Gökmen’in konuşmasının ardından düzenlenen tören ile eğitme katlanlara sertikaları takdim edildi.