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KSO BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Oda Meclis Toplantısı’nda afet bölgesindeki sosyal ve ekonomik yaşamın devamının sağlanmasına ilişkin sözlerine açıklık getirdi.

KSO BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

16 Şubat 2023 Perşembe 14:09


KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:  “Türkiye olarak büyük bir afet yaşadık. Bu afetin yaralarını hep birlikte sarmak için bir haftayı aşkın süredir devletimiz ve milletimiz ile el ele vererek çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelerimize kucak açtık, açacağız. Daha yapacak çok işimiz var, afetin neden olduğu yıkımdan elbette hep birlikte ayağa kalkacağız. Nitekim Odamızın Meclis Toplantısında bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve demografik yapının bozulmaması adına çalışan nüfusun o bölgede güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesinin sağlanmasının, bölgede kalıcı konaklama imkanlarının arttırılmasının önemini vurguladım. 


Biliyoruz ki bölgedeki işyerlerimizin ve fabrikalarımızın çok büyük kısmı hasar görmedi. İşyerleri bir süre sonra tekrar kapılarını açacak, üretime başlayacak. Bu nedenle çalışan nüfusun bölgede kalması hem ekonomik olarak bölgenin ayağa kalkması, hem sosyal hayatın yeniden başlaması,  hem de milli güvenlik açısından önemlidir. Nitekim depremin vurduğu 10 ilin ülke ekonomisine verdiği katkı yaklaşık yüzde 20’dir. 


İş dünyası olarak da bölgenin ayağa kalkması için üzerimize düşeni yapıyor, güvenli konaklama için yaşam konteynerleri göndermeye devam ediyoruz. Depremzedelerimize şahsi olarak da destek veriyor,  bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatın başlaması için çaba sarf ediyorum. Ayrıca bölgenin yeniden yapılanması adına da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin iş dünyasına çağrısı ile bölgeye konut seferberliği de başlatıldı. Konut seferberliğinin detayları ilerleyen günlerde Birliğimiz tarafından açıklanacaktır. Oda/Borsalar olarak bu süreçte depremzedelerimiz için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız.”  



İHA
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