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KSO Başkanı işsizlik oranını değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranını değerlendirdi

KSO Başkanı işsizlik oranını değerlendirdi

10 Nisan 2020 Cuma 16:57

 TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ocak ayı üretim ve ekonomide canlanmanın devam ettiği bir aydı. Dolayısıyla işsizlik oranı, geçen yılın ocak ayına göre 0.9 puan gerileyerek yüzde 13.8 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise yatay seyir izledi.” dedi. Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ülkemizde mart ayında görülen ve tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle mart ayı öncü ekonomik göstergelerinde maalesef gerilemeler yaşadık. Bunların etkilerinin işsizlik üzerine yansıma ihtimali de olası. Ancak istihdam kaybının önlenmesine yönelik hayata geçirilen tedbirler var. Bu tedbirlerle olası işsizlik artışının sınırlı kalmasını temenni ediyoruz.” dedi.

 

Zeytinoğlu, “Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre istihdam artışı 109 bin kişi oldu. Aynı dönemde işgücüne katılım 196 bin kişi azaldı. Dolayısıyla işsiz sayısı 306 bin kişi geriledi. İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına baktığımızda, sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam artışı, tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. İstihdam edilenler sanayi sektöründe 257 bin kişi, hizmetler sektöründe 161 bin kişi arttı. Tarımda istihdam kaybı 242 bin kişi olurken, inşaat sektöründe 68 bin kişi istihdam kaybı yaşandı.” dedi.

 

 

 

 

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