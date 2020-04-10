Zeytinoğlu, “Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre istihdam artışı 109 bin kişi oldu. Aynı dönemde işgücüne katılım 196 bin kişi azaldı. Dolayısıyla işsiz sayısı 306 bin kişi geriledi. İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına baktığımızda, sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam artışı, tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. İstihdam edilenler sanayi sektöründe 257 bin kişi, hizmetler sektöründe 161 bin kişi arttı. Tarımda istihdam kaybı 242 bin kişi olurken, inşaat sektöründe 68 bin kişi istihdam kaybı yaşandı.” dedi.
KSO Başkanı işsizlik oranını değerlendirdi
KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranını değerlendirdi
Zeytinoğlu, “Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre istihdam artışı 109 bin kişi oldu. Aynı dönemde işgücüne katılım 196 bin kişi azaldı. Dolayısıyla işsiz sayısı 306 bin kişi geriledi. İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına baktığımızda, sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam artışı, tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. İstihdam edilenler sanayi sektöründe 257 bin kişi, hizmetler sektöründe 161 bin kişi arttı. Tarımda istihdam kaybı 242 bin kişi olurken, inşaat sektöründe 68 bin kişi istihdam kaybı yaşandı.” dedi.