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KSO Başkanı Zeytinoğlu ağustos ayı işgücü verilerini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işgücü verilerinde aylık bazda toparlanma olduğunu ancak işgücüne katılım ve çalışan sayısının olması gereken seviyenin altında kaldığını söyledi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ağustos ayı işgücü verilerini değerlendirdi

10 Kasım 2020 Salı 17:25

Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, ağustos ayında işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan, temmuz ayına göre 0.2 puan azalarak yüzde 13.2’ye gerilediğini söyleyerek, “Ağustos ayında açıklanan rakamların detaylarına baktığımızda, geçen yılın aynı ayına göre istihdam edilenlerin 975 bin kişi azaldığını görüyoruz.  Aynı dönemde, çalışabilir nüfus 1.2 milyon kişi artmasına rağmen, işgücüne katılanların sayısı 1 milyon 431 bin kişi azaldı. Ancak aylık bazda işgücüne katılım ve istihdam edilenlerin sayısında artış olduğunu görüyoruz.” dedi.

 

Haziran ayında başlayan normalleşmenin etkilerinin ağustos verilerinde de görüldüğüne dikkat çeken Zeytinoğlu, “Aylık bazda baktığımızda, temmuzdan ağustosa istihdam edilen kişi sayısında 291 bin kişilik artış oldu. Bu artışın 106 bini sanayi sektöründe, 126 bini hizmetler sektöründe, 53 bini inşaat sektöründe ve 6 bini de tarımda gerçekleşmiş.” dedi. Zeytinoğlu, ağustos itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısının 27 milyon 554 bin kişiye, işgücüne katılan kişi sayısının da 31 milyon 749 bin kişiye yükseldiğini söyleyerek, “Bu toparlanmalar olumlu ancak, nüfusa oranla olması gereken seviyenin altında.” dedi.

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