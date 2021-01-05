banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Başkanı Zeytinoğlu Aralık Ayı Ve 2020 Yılı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aralık ayında 17.8 milyar dolar ile tarihi rekor seviyede gerçekleşen ihracat performansını çok olumlu karşıladıklarını belirterek, pandemiye rağmen gerçekleşen bu yüksek seviyelerle 2020 yılının 169.5 milyar dolar ihracatla tamamlandığını söyledi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu Aralık Ayı Ve 2020 Yılı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

05 Ocak 2021 Salı 14:37

KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Aralık ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 artarak 17.8 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pandeminin yarattığı olumsuzluklara rağmen ihracatta tarihi rekor seviyeler görmeyi çok sevindirici buluyoruz. Rekabetçi kurun ihracatı desteklediğini görüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, “2020 yılını 169.5 milyar dolar ihracatla YEP’te hedeflenenin üzerinde tamamladık.  2021 yılında aylık bazda ihracatın 17 milyar doların altına düşmemesini temenni ediyoruz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “2020 yılında da otomotiv sektörü ihracatta ilk sırada yer aldı. Ancak pandemi etkisiyle performansı 2019 yılının gerisinde oldu. En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda ise 2020 yılında ihracatımız;  Almanya ile yüzde 3.8, İngiltere ile yüzde 0.3, Irak ile yüzde 10.6, İtalya ile yüzde 17.1 gerilerken ABD ile ihracatımız yüzde 13.5 arttı.” dedi.

“Aralık ayında ithalat yüzde 11.7 artışla 22.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.” diyen Zeytinoğlu, “2020 yılını 219.4 milyar dolar ithalat ile tamamladık. Bununla birlikte, 2020 yılında dış ticaret açığı 49.9 milyar dolara yükseldi. Bu veri cari açığın yükselmesine neden olacaktır. Ancak turizm gelirlerinin toparlanarak normal seviyelerine erişmesiyle cari açık tekrar yönetilebilir seviyelere gerileyecektir.” dedi.

Zeytinoğlu, 2020 yılında ithalat alt kalemlerinde yatırım mallarında yüzde 22.5 hammadde (ara mallar) kaleminde yüzde 0.2, tüketim malları kaleminde yüzde 13.6’lık artışlar olduğunu söyledi.



 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze`de Bir Kadın Kaldırımdaki Fidanı Sebebsiz Yere Kırdı Gebze`de Bir Kadın Kaldırımdaki Fidanı Sebebsiz...
Eşi tarafından bıçaklandığı kadın öldü Eşi tarafından bıçaklandığı kadın öldü
Çalıştığı firmadan 2 milyon lira dolandıran şahısyakalandı Çalıştığı firmadan 2 milyon lira dolandıran...
Gebze Alaettin Kurt Stadı yenilenecek Gebze Alaettin Kurt Stadı yenilenecek
Kocaeli’nin Balı Tüm Türkiye İle Buluşacak Kocaeli’nin Balı Tüm Türkiye İle Buluşacak
2020 Yılında Darıca'da Bin 256 Çift Evlendi 2020 Yılında Darıca'da Bin 256 Çift Evlendi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze`de Bir Kadın Kaldırımdaki Fidanı Sebebsiz...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadının kaldırımdaki fidanı kırması, güvenlik kamerası tarafından...

Haberi Oku