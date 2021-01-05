KSO Başkanı Zeytinoğlu Aralık Ayı Ve 2020 Yılı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Aralık ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 artarak 17.8 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pandeminin yarattığı olumsuzluklara rağmen ihracatta tarihi rekor seviyeler görmeyi çok sevindirici buluyoruz. Rekabetçi kurun ihracatı desteklediğini görüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, “2020 yılını 169.5 milyar dolar ihracatla YEP’te hedeflenenin üzerinde tamamladık. 2021 yılında aylık bazda ihracatın 17 milyar doların altına düşmemesini temenni ediyoruz.” dedi.





KSO Başkanı Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “2020 yılında da otomotiv sektörü ihracatta ilk sırada yer aldı. Ancak pandemi etkisiyle performansı 2019 yılının gerisinde oldu. En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda ise 2020 yılında ihracatımız; Almanya ile yüzde 3.8, İngiltere ile yüzde 0.3, Irak ile yüzde 10.6, İtalya ile yüzde 17.1 gerilerken ABD ile ihracatımız yüzde 13.5 arttı.” dedi.





“Aralık ayında ithalat yüzde 11.7 artışla 22.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.” diyen Zeytinoğlu, “2020 yılını 219.4 milyar dolar ithalat ile tamamladık. Bununla birlikte, 2020 yılında dış ticaret açığı 49.9 milyar dolara yükseldi. Bu veri cari açığın yükselmesine neden olacaktır. Ancak turizm gelirlerinin toparlanarak normal seviyelerine erişmesiyle cari açık tekrar yönetilebilir seviyelere gerileyecektir.” dedi.





Zeytinoğlu, 2020 yılında ithalat alt kalemlerinde yatırım mallarında yüzde 22.5 hammadde (ara mallar) kaleminde yüzde 0.2, tüketim malları kaleminde yüzde 13.6’lık artışlar olduğunu söyledi.







