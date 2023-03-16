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KSO Başkanı Zeytinoğlu Cari Denge Verilerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu Cari Denge Verilerini Değerlendirdi

16 Mart 2023 Perşembe 12:42

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ocak ayında cari denge 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi. Turizm gelirleri geçen yılın üzerinde gerçekleşmesine rağmen açıkta ana etkenin dış ticaret açığındaki ciddi artış olduğunu görüyoruz. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre 3.9 milyar dolar artarak 12.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesinin katkısı ise 3.2 milyar dolar oldu. Bu kalemde de geçen yıla göre 1.1 milyar dolarlık artış var. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık ocak itibariyle 51 milyar 686 milyon dolara yükseldi” dedi.

 

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, şubatta dış ticaret açığının 12.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyerek, dış ticaret açığındaki yükselişin yıllık cari açığa yansıyabileceğini ifade etti.

 

 

 

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