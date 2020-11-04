KSO Başkanı Zeytinoğlu Ekim Ayı Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, ÜFE’de hızlı artışlara neden oluyor. Ekim’de yıllık ÜFE, Eylül ayına göre 3.87 puan artış gösterdi.” dedi.

ÜFE’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Üretici fiyatlarında aylık değişimlere baktığımızda, imalat sanayi grubunda yüzde 3.74, ara malında yüzde 4.26 ve sermaye malında yüzde 3.67 artış olduğunu görüyoruz. ÜFE’deki aylık artışın üzerinde gerçekleşen bu artışlar, üreticilerimizin maliyetlerini artırıcı etkenler.” dedi.

ÜFE’deki artışların önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarını da etkileyebileceğini belirten Zeytinoğlu, “Döviz kurundaki artış ve baz etkisiyle Kasım’da da ÜFE’deki yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Üretici fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, maliyetleri artırdığı için önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz.” dedi.

Zeytinoğlu, ekim ayında TÜFE’nin aylık yüzde 2.13 artışla yıllık yüzde 11.89 olarak gerçekleştiğini söyleyerek, “TÜFE’de gerçekleşen aylık artışlara baktığımızda, en yüksek artışın yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabı grubunda olduğunu görüyoruz. Gıda fiyatlarında gerçekleşen aylık yüzde 3.03 ve ev eşyası grubunda yüzde 2.45’lik artışlar TÜFE’de gerçekleşen aylık genel artışın üzerinde olan gruplar olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.





