KSO Başkanı Zeytinoğlu Ekonomik İstikrar Kalkanı’nı değerlendirdi…

Tedbirleri ‘isabetli’ ve ‘olumlu’ buluyoruz…

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki tedbirleri ‘yerinde’ ve ‘zamanında’ olarak niteleyen Ayhan Zeytinoğlu; devamla “Koronavirüs nedeniyle ekonomide çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Ekonominin gidişatına göre, alınan tedbirlerin özellikle imalat sanayine yönelik olarak kapsamının genişletilmesinin yanı sıra yenilerinin de devreye alınması gerekebilir. Süreci çok yakından takip etmeliyiz.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı ile açıklanan, koronavirüs salgınının ekonomik tahribatını azaltmaya yönelik 21 maddeden ve toplamda 100 milyar TL’lik bir kaynak desteğinden oluşan tedbir paketine ilişkin değerlendirmesinde, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle, ülkemizin sosyal anlamda (sağlık alanında) büyük bir hassasiyetle aldığı tedbirlerin yanında ekonomiye yönelik önlemlerin de hızla devreye alınmasını iş dünyası açısından olumlu buluyoruz. Bu önlemlerin pozitif etkilerini göreceğimize inanıyoruz.” dedi.

Paketin kamu borçların ötelenmesi, istihdamın korunması ve finansman imkanlarına erişim olmak üzere üç başlıktan oluştuğunu ve firmaların süreci olabildiğince az hasarla atlatabilmelerine yönelik olduğunu söyleyen Zeytinoğlu paketin imalat sanayini ilgilendiren maddelerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Paketin ilk maddesinde perakende, AVM, Demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin ertelenmesi ile verilen destekleri yerinde ve doğru buluyoruz. Ancak bu kriz tüm imalat sanayini kapsıyor. Bu bakımdan söz konusu ertelemelerin tüm imalat sanayini kapsayacak şekilde olmasını arzu ederdik.” dedi.

KSO Başkanı “Bu salgının küresel ticarette yavaşlamaya neden olabileceği öngörülüyor. Özellikle Avrupa’daki daralma, ihracatçı firmalarımızı etkileyecektir. Firmalar mallarını göndermek için tır, kamyon ve şoför bulunamadıklarını bildiriyorlar. Pakette ihracattaki yavaşlama süreci göz önünde bulundurularak ihracatçılara stok finansmanı desteği verilmesinin gündeme alındığını görüyoruz. İhracatçının en büyük maliyeti stok maliyeti olduğu için bu desteği çok önemli buluyoruz.” açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu istihdamın korunması ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Kısa çalışma ödeneğiyle, firmalarımız yaşanabilecek üretim duruşlarında mevcut çalışanlarını kaybetmeyecekler. Bu uygulamayla işçilere geçici gelir desteği olurken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak. Asgari ücret desteğinin de devam edecek olmasını olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.

Kredi Garanti Fonu limitinin artırılması ve temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notunun düşülecek olmasını çok önemli bulduğunu belirten Zeytinoğlu: “KGF limitinin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılması ve önceliğin likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan KOBİ’lere tanınması rahatlatacaktır. KGF firmaların finansman maliyetlerini daha aza indirecek. İşletmelerimizin bu zorlu dönemde finansman desteklerine ihtiyacı oluyor.” şeklinde konuştu.