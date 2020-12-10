KSO Başkanı Zeytinoğlu “eylül ayı işsizlik oranını” değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayına ait işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Eylül ayında işsizlik oranımız geçen yılın aynı ayına göre 1.1 puan, ağustos ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 12.7’ye gerilemiş olmasına rağmen, işgücüne katılımda önemli azalmalar olduğunu görmekteyiz. Çalışan sayımızın ülkemize benzer ve gelişmiş ülkelerin oranlarına gelmesini hedeflemeliyiz.” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayına ait işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Eylül ayında işsizlik oranımız geçen yılın aynı ayına göre 1.1 puan, ağustos ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 12.7’ye gerilemiş olmasına rağmen, işgücüne katılımda önemli azalmalar olduğunu görmekteyiz. Çalışan sayımızın ülkemize benzer ve gelişmiş ülkelerin oranlarına gelmesini hedeflemeliyiz.” dedi.

Zeytinoğlu “İstihdam piyasasındaki daralma 2019 yılının başından beri devam ediyor. Bu yıl ise pandemi istihdamdaki kayıpları daha da artırdı. Buna ilave olarak bir de işgücü piyasasından ciddi çekilmeler oldu. Eylül ayında işgücüne katılanların sayısı 1 milyon 282 bin kişi azalmış.” dedi.













