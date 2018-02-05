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KSO Başkanı Zeytinoğlu

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TUİK tarafından açıklanan ve ocakta aylık yüzde 0.99 artarak yıllık yüzde 12.14’e gerileyen ÜFE rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Ocak ayında döviz kurlarının gevşemesi ve baz etkisiyle ÜFE’de güçlü gerileme görüldü.

KSO Başkanı Zeytinoğlu

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:25


Sanayicilerin üretim maliyetleri açısından üretici fiyatlarını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki aylarda dövizde önemli bir hareket olmazsa daha sınırlı da olsa ÜFE’deki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz.” dedi. 

Ocak ayında yüzde 12.14’e gerileyen ÜFE’nin zamanla tüketici fiyatlarına olumlu yansıması olacağını belirten Zeytinoğlu, “ÜFE’deki gevşemede baz etkisinin çok belirleyici olduğunu görüyoruz ve bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki iki üç ayda tüketici fiyatlarına olumlu yansıyarak TÜFE’yi aşağı çekeceğini tahmin ediyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, sanayinin alt sektörlerine ilişkin, “ÜFE’de geçen aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4.38, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.63 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8.87, su sektöründe yüzde 1.15 düşüş gerçekleştiğini görüyoruz.” dedi.

TÜFE’nin ocakta aylık yüzde 1.02’lik artışla yıllık yüzde 10.35’e gerilediğini belirten Zeytinoğlu, “Ocak ayı enflasyonu gıda fiyatlarının belirleyici etkisiyle beklentilerden bir miktar daha düşük geldi.” dedi. TÜFE’de en yüksek fiyat artışının yüzde 16.02 ile ulaştırma kaleminde olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Fiyat oluşumuna katkı veren, petrol fiyatlarının yükselmesiyle ulaştırma kelemi enflasyonunun yüzde 16.02 ile manşet enflasyonun üzerinde olduğunu görüyoruz.” dedi.

Çekirdek ile manşet enflasyon arasındaki makasın açıldığını belirten Zeytinoğlu, “Ocak ayında çekirdek enflasyon yüzde 12.31 seviyesinde gerçekleşti. Döviz kurlarında geçtiğimiz aylardaki yükselişlerin gecikmeli etkileri ve talebin canlı olması çekirdek enflasyondaki düşüşü sınırlı tutuyor. Bu durum Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu koruyacağına işaret ediyor.” dedi.
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