KSO Başkanı Zeytinoğlu Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi

“Merkez Bankası bu yılın son PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan daha artırdı ve politika faizi yüzde 15 seviyesinden yüzde 17’ye yükseldi. Faiz artırımları özellikle yatırımlar açısından istenilen bir durum olmasa da, piyasaların da bu yönde bir beklentisi vardı. Ayrıca, bu karar sonrası döviz kurlarında yaşanan gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Mevcutta faiz oranları zaten yüzde 15’in daha üzerinde uygulanmaktaydı. Umarız en kısa sürede faizler hedeflediğimiz seviyelere iner.” dedi.

-T.C Merkez Bankası önceki iki toplantısında faizi 675 baz puan artırmıştı. Bugün yapılan toplantıyla birlikte, son üç toplantıda faizlerde 875 baz puanlık artış yapılmış oldu.











